Inglaterra vai até a Polônia e apenas empata com a Ucrânia

Ucrânia e Inglaterra empataram em 1 a 1 neste sábado (9/9), em jogo pela quarta rodada do Grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa-2024. O duelo teve a Ucrânia como mandante. Porém, como o país está em guerra com a Rússia, este encontro rolou na Polônia (que faz fronteira com a Ucrânia), no Estádio Municipal de Wroclaw. E o palco, com capacidade para 45 mil, recebeu ótimo público, que apoiou muito o selecionado ucraniano, que saiu na frente com Zinchenko. Mas ainda no primeiro tempo, Walker empatou, concluindo um lançamento cinematográfico de Harry Kane.

Veja aqui a tabela de classificação das Eloiminatórias da Euro

A Inglaterra manteve a liderança, agora com dez pontos. A Ucrânia vem a seguir, com sete. O grupo se completa com Itália e Macedônia do Norte (que ainda se enfrentarão na rodada) ambos com três pontos, e Malta, com um ponto.

Ucrânia sai na frente e Inglaterra empata

A Inglaterra teve todo o domínio do jogo, com 70% de posse de bola, mas com extrema dificuldade para chegar perto do gol ucraniano. Apoiada pela torcida, a Ucrânia saiu na frente na sua única finalização certa em todo jogo. Tsygankov lançou o lateral Konoplia que cruzou rasteiro para a chegada de Zinchenko. O jogador do Arsenal bateu pra dentro do gol, aos 26 do primeiro tempo. A Inglaterra manteve uma boa postura, mas sempre parando na marcação rival. Contudo, aos 41, Kane saiu da área e foi até o meio de campo buscar o jogo. Viu o lateral Walker aparecer desmarcado pela direita. Assim, fez um lançamento em profundidade para o companheiro dominar e deixar tudo igual.

Na etapa final, Inglaterra sempre em cima, acertando a trave com Rashford, mostrando excelente toque de bola, mas nenhuma qualidade dentros da área de ataque. E a Ucrânia fechada, celebrou o empate contra um titã que foi muito comemorado após o apito final do juiz.

