Atletas da Seleção Pré-Olímpica se solidarizam com vítimas de terremoto

A Seleção Brasileira Pré-Olímpica, que está no Marrocos para a disputa de amistosos, passou por um susto na noite de sexta-feira (8), durante um terremoto de alta intensidade no país africano. Porém, a delegação está hospedada em Fez, cidade que fica a mais de 700 quilômetros do epicentro do abalo sísmico (em Marrakesh).

Dessa forma, os atletas do Brasil estão em total segurança. Apesar disso, mostraram-se solidários e mostraram, em entrevista à CBF, palavras de carinho com os afetados. Até a publicação desta reportagem, foram 1.037 mortos e 1.204 feridos, sendo 721 em estado grave.

Um dos atletas que falaram foi o lateral-direito Abner, ex-Athletico-PR e atualmente no Betis. Ele contou que o susto deu lugar à necessidade de tranquilizar parentes e amigos. O jogador da Seleção Brasileira também deixou mensagem de apoio aos marroquinos. “Nossa solidariedade aos que estão sofrendo com tantas perdas.

“Naquele momento, tomamos um susto. Porém, estamos em segurança e isso nos conforta. A gente está falando sobre vidas, um terremoto, uma tragédia, nunca é fácil falar sobre isso, e agora o adversário do próximo amistoso e o próprio jogo ficam de lado. Na hora, pensamos logo em buscar abrigo para ficar em segurança. Em seguida, no meu caso, procurei contato com os familiares e amigos para tranquilizá-los. Nossa solidariedade aos que estão sofrendo com tantas perdas.”, comentou Abner.

Apoio da Seleção Pré-Olímpica ao povo marroquino

Para o goleiro Matheus Cunha, do Flamengo, o importante é que todos ali da Seleção estão em segurança. Ele fez um relato de como se sentiu no instante do terremoto e deixou sua mensagem ao povo do Marrocos.

“Nós estamos todos em segurança. Quando a gente sentiu o tremor, a nossa comissão técnica, a equipe médica, eles pediram que saíssemos do quarto para ficar numa área mais segura, ao redor da piscina. Passada uma hora, voltamos para dormir.”, destacou o arqueiro de 22 anos.

Por fim, o meia Paulinho, do Atlético-MG, também deu detalhes do terremoto que provocou mais de mil mortes no Marrocos.

“Eu estava deitado e comecei a sentir a cama tremer. Levantei assustado, olhei para o abajur e vi que estava balançando. Aí, saí do quarto. Foi um susto e buscamos segurança. Fomos muito bem tratados e orientados e seguimos para a área da piscina por precaução, é um lugar mais aberto. Graças a Deus estamos em segurança. Infelizmente já sabemos do número de mortos … é algo muito grave, a gente fica sentido e presta nossa solidariedade a todo povo marroquino e aos que estão ajudando na busca dessas pessoas”, disse Paulinho.

