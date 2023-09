Michel recusa proposta do Aris e seguirá no Palmeiras

O zagueiro Michel, capitão do time sub-20 do Palmeiras, recusou uma proposta do Aris FC, da Grécia. Isso porque, o atleta de 20 anos confia que terá mais oportunidades no profissional do Verdão em 2024. Vale lembrar ainda, que no ano que vem, ele terá 21, ou seja, estourará a idade na atual categoria.

Esta não foi a primeira vez que o clube grego se interessou pelo atleta. O Palmeiras até aceitou, mas como Michel recusou, seguirá no clube paulista. Inicialmente, segundo o portal “Nosso Palestra”, ele pediu um tempo para pensar, focado na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Flamengo, na última quinta-feira (07).

Os times empataram sem gols, e o Fla terminou campeão nas penalidades. Em uma das cobranças, Michel até acertou o gol, mas o lance foi invalidado por ele ter feito a “paradinha”.

Michel Augusto Modesto Rafael dos Santos é natural de Avaré (SP) e está no Palmeiras desde 2019. No ano retrasado, fez cinco partidas pelo time principal do Palmeiras. No momento, o Verdão tem Gustavo Gómez, Luan, Murilo e Naves como zagueiros do profissional.

O time profissional, aliás, aproveita a Data-Fifa e volta a campo agora só na próxima sexta-feira (15), quando recebe o Goiás, às 21h30, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras está em segundo lugar, com 41 pontos, dez atrás do líder Botafogo. As duas equipes, aliás, ainda se enfrentarão no segundo turno da competição.

