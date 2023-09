Braga joga mal, mas vira no fim e sobe na tabela do Português

Neste sábado (9/9), em plena data-Fifa, rolou um duelo pelo Campeonato Português. Em Moreira de Cônegos, em jogo de virada e revirada, o Sporting de Braga venceu o Moreirense por 3 a 2, no acanhado Estádio Comendador Joaquim de Almeida (6 mil lugares). Esta era partida adiada da terceira rodada (26/8). Afinal, na época o Braga disputava os playoffs da Champions. E com final feliz, pois os bracarenses eliminaram os gregos do Panathinaikos e avançaram à fase de grupos da maior competição europeia interclubes.

Desta vez, o Braga não fez bom jogo, mas venceu. Saiu na frente com Rony Lopes, levou a virada com gols de André Luís e Madson ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Banza empatou, Enfim, nos acréscimos, Al-Musrati fez o gol da revirada. Assim, o Braga sobe para a sexta colocação, com sete pontos. O Moreirense é o décimo, com quatro pontos.

Moreirense vira no 1º tempo

Os primeiros 45 minutos foram bem equilibrados. Aos 27, Djaló recebeu pela esquerda, foi ao fundo e cruzou. A zaga do Moreirense não cortou e Rony Lopes apareceu para concluir a gol. Contudo, o Moreirense virou ainda no primeiro tempo, com gols aos 40 e 46, através de André Luis, de cabeça e de Madson.

Braga revira na etapa final

Para melhorar a força ofensiva do time, o Braga voltou fo intervalo com Joao Moutinho (principal contratação da temporada, ex-Wolverhampton). E aos oito minutos Moutinho protagonizou um lance-chave. Fez falta em rival e foi expulso direto. Porém, o VAR chamou o árbiro, que realizou a jogadas, não vendo violência no lance e cancelou o vermelho. Mesmo com pouca inspiração, o Braga empatou aos 37 quando Paulo Oliveira deu assistência perfeita para Banza empatar. Um lance ao acaso. Mas este tento fez o final ficar emocionante, com os times buscando o gol da vitória e a sorte sorrindo nos acréscimos para os bracarenses, com Al-Musrati marcando, aos 51.

Jogos da 3ª rodada do Português

25/8 (Sexta-feira)

Estrela Amadora 2×1 Estoril

26/8 (Sábado)

Arouca 1×1 Portimonense

Farense 5×0 Chaves

Gil Vicente 2×3 Benfica

27/8 (Domingo)

Boavuista 1×1 Casa Pia

Guimarães 2×0 Vizela

Sporting 1 x0 Famalicão

Rio Ave 1×2 Porto

9/9 (Sábado)

Moreirense 2×1 Sporting de Braga

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.