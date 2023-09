Técnico do Liverpool, Klopp ‘se despede’ do Mainz

Atual treinador do Liverpool, Jürgen Klopp se despediu, neste sábado (09), do setor sul da arquibancada do Estádio Bruchwegstadium. Este, vale lembrar, é o nome da antiga casa do Maizn (ALE). Agora, o local será demolido, enquanto isso, o time seguirá jogando na Mewa Arena.

Neste sábado (9), o estádio antigo do Mainz sediou um amistoso com o Duisburg. O time da casa venceu por 2 a 0, com dois gols de pênalti do meia Tom Krauss, um em cada tempo. Já na Bundesliga, o clube está 17º e penúltimo lugar na classificação, com apenas um ponto em três jogos.

Klopp tem 56 anos e nasceu em Stuttgart, no estado alemão de Baden-Württemberg. Ele, porém, foi revelado no TuS Ergenzingen, mas fez história no próprio Mainz, onde jogou entre 1990 e 2001. Apesar de não ter conquistado títulos, ficou eternizado no clube.

Ainda em 2001, Klopp começou a treinar o próprio Mainz, onde ficou até 2008. Seu maior feito foi levar o clube da cidade de mesmo nome à Primeira Divisão pela primeira vez na história. Depois, ainda classificou a equipe para a Liga Europa.

Em 2007, porém, acabou rebaixado. Klopp foi mantido no cargo, mas pediu demissão em 2008, após não subir com o clube. Logo acertou com o Borussia Dortmund. O começo foi ruim, mas também deixou o clube com status de ídolo, afinal, foram cinco títulos até 2015, incluindo duas Bundesligas, superando o poderoso Bayern de Munique.

Desde então, está no Liverpool. No clube inglês, foi campeão da Premier League pela primeira vez, mas também faturou Champions, Mundial, Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra, entre outros canecos.

