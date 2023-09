Vitor Pereira detona o futebol brasileiro: ‘Muita falta de educação’

Ex-Corinthians e Flamengo, o técnico Vitor Pereira não guarda boas lembranças de sua passagem pelo futebol brasileiro. Afinal, em quase um ano, notou algo que o desagradou profundamente.

“O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Era preciso, portanto, ter estômago”, resumiu o português, neste sábado (9), em um vento na cidade do Porto, no Norte de Portugal.

É claro que suas palavras duríssimas chamaram a atenção da imprensa lusitana. Assim, Pereira teve que se explicar aos seus interlocutores.

“É de tudo que envolve o futebol. A emoção passa um pouco do limite. Dizem que nós, aqui, não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós, então, é um pouco difícil”, enfatizou Vitor Pereira.

O técnico comandou o Corinthians em 2022. Não ganhou nada, mas levou o Timão à fase de grupos da Libertadores e a um vice-campeonato da Copa do Brasil. No início de 2023, passou ao Flamengo, onde só acumulou insucessos: caiu na semifinal do Mundial de Clubes e perdeu os títulos da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Em abril, o clube carioca o demitiu.

“Os projetos no Brasil são até a próxima vitória, e mesmo após a vitória, pode tudo ocorrer mal. No Brasil, é muita emoção. É preciso ir lá para ver a dificuldade, o contexto”, comentou.

