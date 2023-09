Em estreia de Spaletti, Itália empata com Macedônia do Norte

Em jogo válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Eurocopa da Alemanha-2024, a Itália apenas empatou em 1 a 1 com a Macedônia do Norte, fora de casa, neste sábado (09). A Azurra abriu o placar com gol do centroavante Ciro Immobile, mas sofreu o empate com tento de Bandhi. A partida, vale lembrar, marcou a estreia do treinador Luciano Spalletti no comando da tetracampeã mundial.

Ele está em alta após ser campeão italiano com o Napoli na temporada 2022/2023, encerrando um jejum de 33 anos da equipe napolitana. O atacante Politano e o lateral-direito Di Lorenzo foram campeões com ele no primeiro semestre e foram titulares neste sábado. Já no banco de reservas, o goleiro Alex Meret e o atacante Raspadori são os representantes do Napoli campeão italiano na temporada passada. Eles seguem no clube, enquanto Rudi Garcia é o atual treinador.

O jogo também ficou marcado por um clima de revanche, afinal, foi após uma derrota para a própria Macedônia do Norte que a Itália selou a não classificação para a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, os italianos ainda eram comandados por Roberto Mancini.

Panorama e próximos compromissos da Itália

Com o resultado, a Itália agora tem quatro pontos, mas em apenas três jogos no Grupo C. A liderança é da Inglaterra, com 13 pontos. O segundo lugar é da Ucrânia, com sete pontos em quatro jogos. A Macedônia do Norte tem quatro pontos em quatro jogos, mesmo número de partidas da lanterna Malta, que perdeu todas. Os dois primeiros se classificam para a Eurocopa.

Agora, a Itália receberá a Ucrânia na próxima terça-feira (12), às 15h45, em Milão. Já a Macedônia do Norte visita Malta no mesmo dia e hora. Dessa forma, a Inglaterra vai folgar na rodada. As dez rodadas estão previstas para serem encerradas ainda neste ano.

Veja aqui a tabela de classificação das Eloiminatórias da Euro

Como foi o jogo?

A Itália teve bem mais posse de bola no primeiro tempo, mas viu a Macedônia do Norte marcar bem e até acertar contra-ataques, deixando a partida com certo equilíbrio. A melhor oportunidade da primeira metade do jogo foi aos 22, quando o goleiro Dimitrievski fez ótima defesa em finalização de Cristante. Pouco antes, o italiano já tinha cabeceado uma bola para fora. Pelo lado dos mandantes, a melhor chance foi com Miovski.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, porém, a Itália tirou o zero do placar. Barella, da Inter de Milão, acertou um belo chute no travessão. No rebote, a bola sobrou para o centroavante Immobile, da Lazio, que não desperdiçou praticamente na pequena área. A Macedônia do Norte respondeu aos 21, com Elmas, outro jogador campeão italiano com Spalletti, fazendo grande jogada individual, mas chutando para fora. No entanto, o gol do empate saiu aos 40, em cobrança de falta de Bandhi, do Trabzonspor, da Turquia.

