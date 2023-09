Rafinha desbanca concorrência e se consolida na lateral direita do São Paulo

Aos 38 anos, Rafinha mostra que é como um bom vinho. Por sinal, quanto mais velho, melhor. Nesta temporada, aliás, o defensor desbancou a difícil concorrência pela posição no São Paulo. Afinal, levou vantagem sobre os outros cinco postulantes (leia mais abaixo), obteve números expressivos e consolidou-se como uma verdadeira liderança no plantel do Tricolor.

“É um jogador importante e tem, principalmente, as virtudes de um grande capitão. Com ou sem braçadeira, desde que cheguei, sempre nos passou muita segurança. E, taticamente, é um lateral construtor em muitos momentos. Por incrível que pareça, é o cara que dá o timing do nosso time”, sublinhou o técnico do São Paulo, Dorival Júnior.

Rafinha, mesmo com a idade elevada, em 2023, disputou mais da metade dos encontros como titular. São 52 partidas, sendo 27 saindo entre os 11 iniciais da escalação, seja com Rogério Ceni ou com Dorival Júnior, os dois técnicos que passaram no Morumbi neste ano.

A fera ainda poderia aumentar esta estatística se não enfrentasse uma entorse no tornozelo esquerdo, no início do ano, na terceira partida pelo Campeonato Paulista. A contusão ocorreu no clássico contra o Palmeiras.

Com a ascensão de Rafinha, alguns jogadores ficaram para trás. São os casos de Igor Vinícius, Igor Vinícius, Moreira, Ramos, Nathan e Orejuela.

ÚLTIMO ANO DE RAFINHA?

Em boa fase, Rafinha tem contrato com o São Paulo somente até o dia 31 de dezembro deste ano. O vínculo foi ampliado no fim de 2022. O Tricolor, no entanto, planeja ampliar mais uma vez o vínculo do veterano. A ideia é estendê-lo por mais uma temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.