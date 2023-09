Seleção Brasileira se despede de Belém com festa da torcida no aeroporto

A Seleção Brasileira levará, na bagagem, as melhores lembranças possíveis de Belém. Neste sábado (9), afinal, a torcida não largou as mãos da Canarinho até o último segundo da delegação em solo paraense e lotou o aeroporto para apoiar o time no embarque para o Peru, local do próximo jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Depois do chocolate sobre a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, com direito a recorde de Neymar, a Seleção chegou dividida em dois ônibus e entraram por um portão da lateral do Aeroporto Internacional de Belém. Por ali, aliás, já havia dezenas de torcedores com a camisa verde e amarela. Neymar, Richarlison e Ederson foram os mais festejados pela massa.

Em seguida, a torcida correu para a parte superior para acompanhar os jogadores. Dali, da vidraça de um restaurante, era possível observar os astros da Canarinha. Apesar da frenesi, a Polícia Militar do Pará não registrou nenhuma ocorrência ou incidentes.

Sob o comando do Fluminense, Fernando Diniz, o Brasil volta a campo na terça-feira, às 23h (horário de Brasília), em Lima. Na tarde deste domingo, a Seleção fará o seu primeiro no país andino.

