Dani Olmo se lesiona em jogo da Espanha e ficará até um mês fora

O meia-atacante Dani Olmo, da Espanha e do Red Bull Leipzig (ALE), ficará fora de combate por até quatro semanas. Vale lembrar que o atleta se machucou durante o quarto gol da Fúria na goleada por 7 a 1 (o terceiro foi de Olmo) sobre a Geórgia, nesta sexta-feira (8/9). O tento em questão foi aos 40 do primeiro tempo.

Neste sábado, ele passou por exames que diagnosticaram uma entorse no joelho direito. A imprensa espanhola lamentou a lesão em um momento de alto nível do atleta do Red Bull Leipzig. Menos mal que a Espanha de Dani Olmo agora tem seis pontos em três jogos nas Eliminatórias da Eurocopa.

Dessa forma, a Fúria está em segundo lugar no Grupo A, atrás apenas da Escócia, que tem 15. Os dois times vão se enfrentar no dia 12 de outubro, na Espanha. Assim, com ou sem Dani Olmo, a equipe ainda pode terminar no primeiro lugar. São cinco seleções, e as duas primeiras se classificam para a Eurocopa-2024, na Alemanha. Depois, aparecem Noruega (4), Geórgia (4) e Chipre (0). O trio, por sua vez, já soma quatro jogos.

O Chipre, aliás, é o próximo adversário da Espanha. Afinal, eles vão se enfrentar na próxima terça-feira (12), às 15h45, em Granada. No mesmo horário, Noruega recebe a Geórgia. A Escócia, é claro, descansa na rodada. Todas as dez rodadas serão ainda em 2023.

Dani Olmo em foco

Dani Olmo, por sua vez, tem 25 anos e nasceu em Terrassa. Nas categorias de base, defendeu o Espanyol e depois o Barcelona. No entanto, foi revelado pelo Dínamo de Zagreb (CRO), onde ficou de 2015 a 2020, quando se transferiu para o Red Bull Leipzig. No clube alemão, conquistou três títulos: Copa da Alemanha em 2021/2022 e 2022/2023, além da Supercopa da Alemanha nesta temporada. Na ocasião, ele fez os três gols na vitória por 3 a 0 sobre o Bayern, em Munique.

