Inter na expectativa de contar com Johnny na próxima rodada do Brasileirão

O Internacional vive a expectativa de poder contar com o volante Johnny, contra o São Paulo, nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o jornal “Zero Hora”, o jogador, que se recupera de uma lesão, pode estar à disposição do técnico Eduardo Coudet para o compromisso contra os paulistas.

No entanto, apesar do otimismo, o volante, que se recupera de uma entorse no joelho direito, não participou do treino deste sábado (9), no Parque Gigante, em Porto Alegre. Johnny ficou na academia enquanto os demais jogadores trabalharam sob as ordens de Coudet em um dos gramados do CT colorado

Johnny é um jogador fundamental sob a ótica do treinador argentino. Afinal, na última janela, ele conseguiu convencer os dirigentes do Internacional a não negociá-lo com outra equipe.

O retorno de Johnny minimizaria uma série de problemas que Coudet terá para o próximo jogo. O centroavante Luiz Adriano recebeu o cartão vermelho no empate com o Goiás e está fora. O zagueiro Vitão e o atacante Pedro Henrique seguem no departamento médico.

E tem mais: o goleiro Rochet, o volante Aránguiz, o meia Mauricio e o centroavante Valencia servem seleções nacionais nesta Data-Fifa e, portanto, não terão um período mínimo de recuperação para entrar em campo. Assim, um time que vai a campo deve ter a seguinte escalação: Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Carlos de Pena e Wanderson; Alan Patrick e Lucca.

O Internacional é o 14º colocado no Brasileirão, com 26 pontos, cinco de vantagem sobre o Santos, última equipe que integra a zona de rebaixamento da competição nacional.

