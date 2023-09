Indicado por Coudet, zagueiro deseja permanecer no Atlético

O zagueiro Bruno Fuchs chegou ao Atlético após indicação de Eduardo Coudet. No entanto, mesmo após a saída do argentino, ele deseja seguir no clube mineiro. O clima e o Brasil são fatores fundamentais para o defensor sonhar em seguir no Galo na próxima temporada.

Inicialmente, Fuchs ressaltou que reconhece que o contrato seria apenas de apenas um ano, no entanto, já chegou com o pensamento de permanecer no Brasil para mostrar seu futebol.

“Desde que eu cheguei no Galo, meu pensamento era permanecer aqui. Eu sabia que seriam 12 meses de contrato (empréstimo), e eu vim querendo ficar mais tempo. Meu desejo é esse, mas eu não sei se tem conversa entre o CSKA e o Atlético ainda, isso não vem a mim por enquanto. Então eu tenho que aproveitar as oportunidades pra poder permanecer para o ano que vem”, salientou.

Fuchs quer sequência no Atlético

O zagueiro se recuperou recentemente de uma lesão e voltou ao Atlético. Ele, aliás, teve a primeira oportunidade como titular de Luiz Felipe Scolari, contra o Athletico (empate em 1 a 1), na última rodada. Agora, o xerife mira a sequência e a sua estreia na Arena MRV.

“Tinha dois meses que eu não atuava, e eu estava ansioso pra jogar de novo e poder contribuir dentro do campo. Espero que eu tenha mais chances. Se eu for jogar, espero que possa aproveitar a oportunidade novamente. Eu tenho essa ansiedade de jogar na Arena, e como não pude estrear lá, quem sabe semana que vem (contra o Botafogo) eu possa estar jogando”, finalizou.

O Atlético volta a campo no próximo sábado (16), às 21h (de Brasília), contra o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. O duelo será na Arena MRV, e a tendência é que o Galo consiga ampliar o público em relação ao duelo contra o Santos.

