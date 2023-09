Zé Ricardo e a missão de recuperar Gilberto: ‘Tem faro de gol’

O técnico Zé Ricardo chegou ao Cruzeiro com algumas metas. Por exemplo, ele quer tirar o time da incômoda situação de estar próximo da zona de rebaixamento. Além disso, falou em levantar o moral dos jogadores. E, diante disso, quer melhorar o rendimento de Gilberto.

O atacante vive um jejum enorme de gols: são mais de 100 dias sem balançar as redes. O último gol foi contra o América, no dia 14 de maio. Por isso, a relação do centroavante com os torcedores está desgastada, e a missão de Zé Ricardo é melhorá-la.

De acordo com o treinador do Cruzeiro, Gilberto sempre foi um dos principais atacantes do mercado brasileiro e conhece bem a posição.

“Se a gente fizer um recorte para há um tempo atrás, metade das equipes da série A estariam buscando o Gilberto como o seu centroavante. Ele é um jogador que sabe fazer gol, com faro de gol”, destacou Zé Ricardo.

Zé Ricardo, aliás, frisou que vai trabalhar com foco para fazer Gilberto voltar a ser um dos grandes atacantes do futebol brasileiro.

“Do que depender de mim, eu vou estar ao lado dele com certeza, porque é o nosso papel. Não podemos descartar nenhum jogador, são todos ativos do clube, e por isso vamos dar isonomia de tratamento para todos. Se ele fizer por merecer, no seu dia a dia, mostrar que está querendo, vai ser natural que volte a jogar”, concluiu.

