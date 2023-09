Em confronto no meio da tabela, Ponte Preta e Sampaio Corrêa ficam no empate

Em confronto de times que figuram no meio da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta e Sampaio Corrêa ficaram no empate, sem gols, em duelo disputado na tarde deste sábado (9), no Moisés Lucarelli.

O resultado é interessante para o Sampaio Corrêa, que está na 15ª colocação e conseguiu um ponto. A Macaca, por sua vez, mirava uma vitória para superar adversários que estão acima, no entanto, ficou estacionada na 14ª colocação, com 32 pontos.

A Ponte Preta volta a campo agora na próxima semana, apenas no dia 15 de setembro, contra o Vila Nova de Goiás, fora de casa. O Sampaio Corrêa recebe a Chapecoense, no dia 16, sábado, no Castelão.

Ponte x Sampaio: muitos erros, muitos erros…

O primeiro tempo da partida foi muito abaixo do esperado. As equipes, nos poucos momentos de criatividade, não conseguiam finalizar com qualidade. Aliás, até chegar ao momento de chutar ao gol, os passes eram problemáticos para os dois lados. A primeira parte do jogo ficou marcada por vários erros de passes e grande número de faltas.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta estava melhor. Aliás, Naldi teve uma das grandes chances da partida, mas vacilou e perdeu o gol. O time do Maranhão até tentou criar, mas não teve forças para assustar. Em seguida, a Ponte Preta esteve mais perto da vitória e foi mais forte. Todavia, as equipes não conseguiram mesmo tirar o zero do placar.

