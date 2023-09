Bahia anuncia a contratação de Rogério Ceni, ex-São Paulo e Flamengo

O Bahia anunciou, na noite deste sábado (9), a contratação de Rogério Ceni para ser o seu novo treinador. O ex-goleiro chega para a vaga deixada por Renato Paiva, que deixou o clube recentemente. O vínculo entre Ceni e o Tricolor de Aço vai até dezembro de 2025.

Rogério desembarca na Bahia já neste domingo e terá o primeiro contato com o elenco na segunda-feira (11). Ele já começa os trabalhos para o jogo contra o Coritiba, na próxima quinta-feira (14), às 20h (de Brasília), no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.

Com Ceni, o Bahia também anunciou a contratação de Charles Hembert, Leandro Macagnan e Nelson Simões, além do preparador físico Danilo Augusto, todos da comissão de Rogério.

Rogério Ceni chega para o Bahia com uma dura missão: livrar o Tricolor do rebaixamento. Atualmente, a equipe tem 22 pontos, na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento. O Bahia tem apenas um ponto a mais que o Santos que é o 17º colocado.

Ceni foi desde o primeiro momento o principal nome para assumir o comando do Tricolor. No entanto, em determinado momento a negociação esfriou. Afinal, o treinador pediu total liberdade da diretoria para trabalhar com o futebol, ou seja, decidir qualquer chegada ou saída de atletas. Isso foi negociado entre as partes.

Aliás, vale ressaltar que o nome de Maurício Barbieri esteve no topo da lista para assumir o comando técnico do Bahia, todavia, Ceni foi o preferido.

