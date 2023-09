Namorada de Neymar faz registro de gravidez nas redes sociais

Enquanto Neymar dá show na Seleção Brasileira com Fernando Diniz e seus companheiros, a influenciadora Bruna Biancardi, namorada dele, exibiu na internet sua barriga de grávida nas redes sociais, neste sábado (9).

Inicialmente, Bruna utilizou o Instagram para fazer o registro nos stories. Ela postou uma foto com biquíni vermelho enquanto curtia a piscina em casa.

“Hoje acordei com uma vontade de tomar sol”, postou ela e disse na sequência. “Olha que dia lindo. Está nubrado, mas tudo bem, já estou de biquíni. Se ele aparece, vou tomar sol”, concluiu.

Bruna voltou recentemente ao Brasil após temporada na Arábia Saudita, com Neymar, em sua fase de adaptação ao novo clube, o Al-Hilal. Ela, no entanto, aproveitou que o craque brasileiro se apresentou à Seleção Brasileira para ficar um período com a família. A tendência, no entanto, é que retorne à Ásia com o camisa 10.

“Reconhecem esse lugar aqui que estou? Aproveitei que todo mundo ia vir pro Brasil para eu vir junto, ficar uns dias aqui com minha família, meus dogs, ver a família, amigos. Nossa, choveu a noite inteira, mas hoje amanheceu um dia tão lindo, estou com uma saudade de comer arroz, feijão, já, já vou almoçar. Vou mostrando as coisinhas que vou fazendo por aqui”, disse a modelo ao retornar ao Brasil.

Bruna e Neymar esperam por Mavie, a primeira filha do casal. O jogador, todavia, já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, garoto com quem teve com Carolina Dantas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.