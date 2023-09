Sport e Criciúma empatam em jogão nos Embalos de Sábado à Noite

Sport e Criciúma premiaram quem apostou nos Embalos de Sábado à Noite em casa. Afinal, em um duelo extremamente movimentado, o Leão da Praça da Bandeira empatou com o Tigre por 3 a 3, na Ilha do Retiro, no Recife, em Pernambuco, pela 27ª rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os pernambucanos ficam, provisoriamente, na segunda colocação, com 47 pontos. O Novorizontino pode ir a 48 de vencer o Avaí, fora de casa, na segunda-feira (11). O Vitória, ponteiro, entra em campo, neste domingo (10), contra o CRB, em Maceió. Os baianos têm 49 e podem, portanto, disparar.

Já os catarinenses estão fora do G4, mesmo salvando um ponto. Agora, têm 45 pontos, na sexta colocação da Segundona do Brasileiro.

QUE JOGO!

Animado pela presença da torcida e por estar atuando na Veneza brasileira, o Sport começou buscando o jogo e saiu na frente. Carlos Eduardo entregou para Peglow, ex-Internacional, marcar. Éder, ex-São Paulo, de pênalti, deixou tudo igual, na sequência. Em seguida, porém, Jorginho recolocou o Leão da Praça da Bandeira na frente.

O segundo tempo também foi lá e cá. Hygor driblou o goleiro Denis e insistiu na igualdade para o Criciúma. Mas Fabinho respondeu à altura. O incansável Vagner Love completou bom cruzamento e já estava correndo para o abraço quando a zaga adversária tirou em cima da linha. Aí apareceu o volante Fabinho, ex-Botafogo, de forma triunfante, para acertar um petardo e irromper a cidadela rival.

O brioso Criciúma não se entregaria. Assim, nos acréscimos, Renzo cometeu pênalti em Eder. O veterano colocou a bola na marca da cal, tomou distância, tirou Denis da foto e celebrou. Que jogo!

