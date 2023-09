Kléber Gladiador se envolve em confusão e agride funcionários de posto

O ex-atacante Kleber Gladiador, de 40 anos, que tem passagens por Cruzeiro, Vasco e Palmeiras, foi flagrado em uma grande confusão, em um posto de gasolina, em São Paulo. As informações são do programa “Balanço Geral”, da Record.

As câmeras de segurança flagraram o Gladiador agredindo funcionários de uma loja de conveniência, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no principal centro comercial da região.

Aliás, de acordo com testemunhas, Kléber chegou ao local alterado e empurrou pessoas do lado de fora da loja. Quando entrou no estabelecimento, o Gladiador deu um soco em um funcionário e ameaçou outro.

O ex-jogador foi embora do local antes da chegada da Polícia. Ele terá, no entanto, que prestar esclarecimentos do ocorrido.

Segundo a publicação da Record, o Gladiador mora próximo ao local do ocorrido e é frequentador do posto e da loja de conveniência.

Gladiador com problemas por pensão alimentícia

No início de junho, a Justiça do Rio Grande do Sul determinou a prisão do ex-atleta por falta de pagamento de pensão alimentícia.

De acordo com os documentos apurados pelo “Uol”, Kleber teve dívida que ultrapassou R$ 116 mil.

Gladiador tem 40 anos e passou por diversos clubes grandes do futebol brasileiro. Ele vestiu as cores de São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Coritiba. Fora do Brasil, atuou pelo Dínamo de Kiev e Austin Bold.

