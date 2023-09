Mário Bittencourt compara o Fluminense de 2008 com o atual

“Em 2008, tinha o Washington Coração Valente, Dodô, Conca, Thiago Silva, Thiago Neves… Era um time muito bom. E entrou para a história. Apesar de não vencer a Copa Libertadores, fizemos uma final magnífica. O investimento no Fluminense atual é muito menor do que aquela equipe. Se trouxesse a valor de 2008 para hoje, custaria, sem dúvida, três ou quatro vezes mais do que custa o nosso time atual. Temos, hoje, muitos garotos de Xerém. O comparativo é essa. Não, especificamente, quem joga mais bola”, pontuou.

Fluminense: passado x presente ainda em pauta

Para Bittencourt, vencer esta Libertadores será, enfim, um ajuste de contas com o passado.

“Acho que se acontecer a gente repara uma injustiça histórica. Assim eu creio que a gente chega preparado. Não tenho nenhuma dúvida que é o ano em que a gente está mais preparado. É a taça que nos falta e que escapou em um dia que a torcida fez uma das festas mais lindas da história do Maracanã. Temos, agora, um trabalho muito sólido, mas teremos todo o respeito aos nossos adversários, especialmente, o Internacional, outro gigante do futebol brasileiro”, completou.

Em busca de sua primeira Libertadores, o Fluminense recebe o Internacional, no Maracanã, no dia 27/9. Na semana seguinte, em 4/10, o Tricolor visita o Colorado no Beira-Rio. Quem passar encontra Palmeiras ou Boca Juniors, na final em jogo único, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.