Grêmio come pelas beiradas e pode ser a maior ameaça ao Botafogo

Frase de para-choque de caminhão ou cabeceira. Não importa. O Grêmio se baseia na tradicional sentença farroupilha neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. “Não está morto quem peleia”. No momento, o Tricolor é o terceiro lugar, com 39 pontos, 11 atrás do Botafogo, líder soberano até aqui. No entanto, o Imortal conta com uma conjuntura favorável para postular-se à frente de Palmeiras, Flamengo e Fluminense, como a principal ameaça aos alvinegros, na esperança de sagrar-se tricampeão nacional, o primeiro caneco do torneio desde 1996.

Primeiramente, o Grêmio tem um jogo a menos do que os adversários. Pode, então, reduzir a distância para apenas nove pontos. O jogo atrasado é no dia 18 deste mês, contra um Corinthians que estará com a cabeça na Copa Sul-Americana, afinal, encara o Fortaleza nos dias 26/9 e 3/10. O cenário seria ainda mais positivo se o Botafogo não tivesse, também pela frente, os paulistas nesta situação. Os jogos contra o Timão serão na Arena Neo Química.

Aliás, o fato estar 100% focado no Brasileirão abre uma boa brecha para o Grêmio. O Palmeiras, vice-líder, com 41 pontos, tem dois compromissos pela Libertadores, assim como o Fluminense, que é o quinto, com 38. Nos dias 28/9 e 5/10, o Verdão encontra o Boca Juniors, da Argentina. Já em 27/9 e 4/10, o Tricolor das Laranjeiras encara o Internacional. Os dois times podem avançar e fazer a final do dia 4/11, cenário que mudaria a forma com a qual os rivais enxergam o Brasileiro.

O mesmo ocorrerá com o Flamengo, que mede forças com o São Paulo nos dias 17/9 e 24/9, na decisão da Copa do Brasil. Nas próximas duas rodadas, portanto, o Rubro Negro, quarto lugar, com 39, terá de dividir a atenção entre dois torneios importantes para salvar uma temporada de muitos fracassos e turbulências.

Grêmio muda o discurso

O Grêmio, de fato, vai comendo pelas beiradas. Após a derrota para o Botafogo, na Arena, durante o primeiro turno, os holofotes saíram de Porto Alegre. Flamengo e Palmeiras, assim, se revezaram na “perseguição” ao Botafogo. Claro, ainda longe. O próprio Tricolor fez questão de enfatizar este quadro na persona de seu treinador, Renato Gaúcho. Antes da partida contra o Santos, na abertura do returno, o calejado técnico falou somente em vaga na próxima Libertadores. Veio a derrota para o Peixe. Porém, na sequência, os triunfos sobre Cruzeiro e Cuiabá mudaram o tom do discurso.

“Enquanto houver a chance, a gente sempre vai buscar. O título está distante. Porém, a chance matemática existe. Não é impossível. Quem sabe a oscilação do Botafogo não começou agora (com derrota para o Flamengo, na última rodada, no Nilton Santos)? É uma campanha fora da curva. Em condições normais, teria quatro, cinco pontos na frente”, decretou o técnico Renato Gaúcho.

O Botafogo, equipe a ser alcançada, também só conta com o Brasileiro. O Tricolor espera que o time alvinegro oscile, enfim, para provar a mística de sua imortalidade. É a única combinação que pode resultar no tricampeonato.

