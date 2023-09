Ferroviário-CE x Caxias-RS: onde assistir, escalações, arbitragem

Ferroviário-CE ou Caxias-RS? Um dos times sairá de campo, neste domingo (10/9), às 17h30 (de Brasília) com a vaga à final da Série D do Brasileiro. O jogo será na casa do Ferroviário, o Presidentes Vargas, em Fortaleza. Como rolou empate em 1 a 1 na partida de ida, nova igualdade, pênaltis. Quem vencer, avança.

O vencedor desta partida decidirá o título com Athletic-MG ou Ferroviária-SP, que se enfrentam tambem neste domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte, mas às 15h (de Brasília). Vale lembrar que os quatro semifinalistas já garantiram acesso para a Série C e entram nas vagas dos rebaixados Manaus, América-RN, Altos e Pouso Alegre.

Onde assistir

O duelo terá transmissão da TV Brasil (canal aberto) e FSports.TV (streaming)

Ferroviário joga em casa e espera garantir vaga à final – Foto: Lenilson Santos

Como está o Ferroviário

Na ida, o Ferroviário mostrou bom futebol, sendo superior ao Caxias boa parte do tempo, saiu atrás e empatou. Por isso, animação é o que não falta entre os cearenses, que estão invictos na competição (13 vitórias e 8 empates) e esperam bom resultado para avançarem à final. Mas rolou um problema: o voo que levou a delegação do Rio Grande do Sul de volta para Fortaleza, teve grande atraso, duas escalas (Belo Horizonte e Recife) e o desembarque rolou apenas às 23h40 desta sexta-feira (20h em trânsito), o que fez a comissão técnica cancelar alguns trabalhos.

“A gente teve um probleminha no nosso voo, mas chegamos em paz. Agora é focar para essa partida de domingo”, disse o veterano Ciel, artilheiro da equipe e ídolo da torcida.

O treinador Paulinho Kobayashi só tem um problema no meio de campo. Maycon Lucas, que se lesionou ainda no primeiro tempo do jogo de ida, não está 100% recuperado e Tarcísio (que o substituiu) deve ser mantido.

Como está o Caxias

No Caxias, o técnico Gerson Gusmão disse que o time merecia melhor sorte na ida, o que poderia deixar os gaúchos com boa vantagem para a volta, Mas que o seu time está bem forcado para voltar à caxias do Sul com a vaga na final. Mas há desfalques de peso. Dois nomes essenciais do meio de campo, Elyeser e Marlon, levaram amarelos e estão suspensos. Tudo indica que Galvan jogará mais recuado e entrarão Marcelinho e Pedro Cuiabá.

“No primeiro jogo, tivemos volume de jogo e me agradou. Vamos tentar repetir, mesmo com o pouco tempo de recuperação para conseguirmos a classificação”, disse Gerson.

FERROVIÁRIO-CE X CAXIAS-RS

Série D do Brasileiro-2023 – Semifinal (Jogo de Volta)

Data: 10/9/2023

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

FERROVIÁRIO: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Eder Lima e Matheus Silva; Lincoln, Tarcísio, Felipe Guedes e Gabriel Martins; Kadu Barone e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

CAXIAS: Fabian Volpi; Marcelo, Dirceu, Ricardo Lima e Jonathan; Galvan, Marcelinho, Pedro Cuiabá e David Lustosa; Eron e Vitor Feijão. Técnico: Gerson Gusmão

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

Auxiliares: Fernanda Kruger e Adilson Rodrigo dos Santos (MT)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

