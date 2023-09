Seleção Brasileira treina em Lima para jogo contra Peru

A Seleção Brasileira faz dois treinos – um neste domingo (10/9) e outro na segunda-feira – na preparação para o jogo contra o Peru, marcado para 23h (de Brasília) no Estádio Nacional, em Lima. O grupo desembarcou na noite de sábado, com o conforto dos 3 pontos conquistados na primeira partida. Afinal, deu vitória brasleira no jogo contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E agora, na segunda rodada, o grupo comandado por Fernando Diniz espera repetir a dose contra a seleção peruana.

O treino deste domingo é no Estádio Alejandro Villanueva (Alianza Lima), às 16h (local, 18h de Brasília). Já o de segunda-feira vai acontecer no Estádio Nacional de Peru – palco da partida – às 16h30 (local, 18h30 de Brasília).

No primeiro jogo da Seleção Brasileira válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, os Canarinhos golearam a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, em Belém. Assim, Neymar foi o grande nome da partida. Afinal, deu ótimos passes, quase fez um gol antológico driblando quatro e mandou uma no travessão. Além disso, ele ainda fez dois gols, ultrapassando Pelé e se tornando o maior artilheiro da história da Seleção (79 a 77). Ney também deu passe para o gol de Raphinha.

O perfil de Pelé, inclusive, postou mensagem parabenizando o atacante pela façanha. No post, fotos mostravam encontros dos dois ídolos do Santos, clubes de formação de ambos os craques.

