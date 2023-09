Manchester United afasta Antony, acusado de agressão à ex-namorada

O Manchester City anunciou neste domingo que o atacante Antony está afastado do elenco até que se conclua toda a investigação sobre as supostas agressões que o atacante fez contra a sua ex-namorada Gabi Cavalin. De acordo com o clube inglês e com o jogador, a decisão doi em comum acordo. Segundo o Manchester, o clube diz reconhecer “as acusações feitas contra Antony” e que “ele adiará seu retorno até novo aviso, a fim de abordar as acusações”.

Já Antony postou:

“Concordei com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto abordo as acusações feitas contra mim. Quero reiterar a minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e cooperarei plenamente com a polícia”.

Antony em foco

O atacante, que é o segundo jogador mais caro que o Manchester contratou em sua história, estava na lista dos jogadores da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias contra Bolívia e Peru, mas Fernando Diniz o desconvocou no início da semana após o caso de agressão ganhar destaque após Gabi divulgar mensagens pelo whatsapp e fotos de escoriações que o jogador causou em braços e cabeça da ex-namorada.

Antony – que segundo a uma TV inglesa não vinha recebendo passes de seus companheiros de United, como forma de protesto – deu longa entrevista negando agressões, mas dizendo que vivia um relacionamento turbulento com Gabriela.

Não bastasse isso o atacante responde a outra denúncia. A influencer e estudante de direito Rayssa de Freitas garante que o jogador a agrediu. O caso está no 91º Distrito Policial – CEAGESP, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.