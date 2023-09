Técnico Hansi Flick demitido da Alemanha

Hansi Flick não é mais treinador da seleção da Alemanha. A decisão foi anunciada neste domingo (9/9) pela Federação Alemã de Futebol (DFB) e motivada pela série de péssimos resultados da equipe nos últimos tempos. Além de eliminada da Copa do Qatar ainda na primeira fase, o selecionado, em 2023, somou uma vitória, um empate e três derrotas, a última neste sábado: em casa, levou de 4 a 1 do Japão, que motivou um comentário nada animador do diretor de futebol da seleção, Rudi Völler: ‘Uma vergonha”.

De acordo com o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, a assembleia de acionistas e o conselho fiscal decidiram dispensar o técnico nacional Hansi Flick e os dois assistentes técnicos Marcus Sorg e Danny Röhl de suas funções.

“É uma das decisões mais difíceis do meu mandato. Pois valorizo Hansi Flick como especialista do futebol. Mas o sucesso esportivo é a prioridade”, Bernd Neuendorf.

Völler interino contra a França

Assim, para o amistoso desta terça-feira (12/9) contra a França, a seleção será treinada por Rudi Völler.

“Cuidarei temporariamente da seleção, ao lado de Hannes Wolf. A tarefa mais urgente será contratar um técnico que realinhe a equipe e nos prepare para a Euro-2024”, disse Rudi Völler.

Flick em foco

Auxiliar de Joachim Low na seleção alemã entre 2006 e 2014, após o título na Copa do Brasil, ele deixou o selecionado para se dedicar ao cargo de treinador, Entre 2019 e 2021 fez extremo sucesso no Bayern. Com isso, foi o escolhido para comandar a seleção da Alemanha no lugar de Low, que deixou o selecionado após a Euro.

Assim, assumiu em setembro de 2021, com contrato até 2024. Começou bem, oito vitórias seguidas. Mas, depois em um empate com a Holanda, vi a sua seleção ganhar apenas três vezes em 11 jogos, contra Itália (Liga das Nações), Costa Rica (Copa) e Peru (amistoso). Muito pouco para uma superpotência do futebol. Saiu após 23 jogos: 11 vitórias, 7 empates e 5 derrotas.

