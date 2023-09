Jogador de 15 anos faz a estyreia na seleção de Senegal

Cada vez mais jogadores muito jovens estão estreando por suas seleções principais. Nesta sexta-feira (9/9), Lamine Yamal, com 16 anos e 57 dias, tornou-se o mais jovem a entrar em campo e fazer um gol pela seleção espanhola na goleada por 7 a 1 sobre a Georgia, em Tblisi, pelas eliminatórias da Euro. E neste fim de semana, no Senegal, foi a vez de Amara Diouf, com 15 anos e 94 dias, entrar em campo selecionado que é o atual campeão africano. O menino entrou na partida em que os senegaleses enfrentaram, em casa, Ruanda, pela rodada final das eliminatórias para a Copa Africana.

O garoto entrou aos 26 do segundo tempo no lugar de Sabaly, quando time vencia por 1 a 0, gol de Lamine Camara. A celebração foi grande da torcida. Porém, Amara Diouf fez jogo discreto e viu, nos acréscimos, Ruanda empatar, com Nyionzima. Mas o tropeço em nada alterou a situação das seleções no Grupo L . Senegal, com 14 pontos, terminou em primeiro, com Moçambique (10) em segundo. Ambos avançaram de fase. Benin (5) e Ruanda (3) foram eliminados.

O mais jovem da Seleção Brasileira

Como curiosidade: o jogador mais jovem a defender o Brasil é Pelé. Ele estreou na seleção quando tinha 16 anos de 257 dias. Coutinho e Edu (jogadores do Santos nos anos 50 e 60, assim como Pelé) também estrearam antes dos 16 anos com a camisa do Brasil.

