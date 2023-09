Presidente do Santos garante permanência na Série A e evolução para 2024

O presidente do Santos, Andres Rueda, abriu o jogo em relação ao atual momento difícil que a equipe vive. Apesar de estar na zona de rebaixamento, em entrevista à “Rádio Bandeirantes”, o mandatário garantiu a permanência na elite do futebol brasileiro. Ele argumenta que os reforços contratados na última janela qualificaram o elenco.

“Não existe essa hipótese na minha cabeça. O Santos não vai cair. Com esses jogadores e com o apoio da torcida, nós vamos sair dessa situação que incomoda, mas a partir do ano que vem o Santos vai estar em outro patamar, em condições de disputar resultados melhores”, assegurou o cartola.

Ele destacou o retorno do volante Jean Lucas ao Santos e em sua visão a equipe deveria ter um rendimento melhor pelas opções à disposição. Ainda citou que a crise institucional e administrativa é o fator que prejudica o clube. Mesmo assim garante que essa situação foi superada e prometeu uma evolução.

“Estamos fazendo um trabalho para melhorar o time. Se você analisar o nosso time jogador por jogador não era para estar nessa situação. Trouxemos o Jean Lucas, um desejo da nossa torcida, um jogador diferenciado, e o Pituca pensando em 2024. Estamos qualificando o time”, esclareceu Rueda.

“Chegamos à conclusão que talvez fosse o peso dos últimos dois anos. Eu recebi o clube em 21 com o Pituca e o Lucas Veríssimo vendidos. Desmontaram o time vice campeão com vendas, que tinham que ser feitas, mas vamos deixar para a próxima gestão uma espinha dorsal. Melhorando a situação financeira, reforçamos muito mais o time”, complementou o presidente.

Movimentação do Santos na segunda janela de 2023

Atualmente o Peixe ocupa a 17ª colocação, a primeira dentro do Z4, com 21 pontos. Assim, para sair dessa situação incômoda, a diretoria se movimentou e buscou a contratação de nove reforços. No caso, o zagueiro João Basso, os laterais Júnior Caiçara e Dodô, os volantes Rincón e Jean Lucas, o meia Nonato e os atacantes Julio Furch, Alfredo Morelos e Maxi Silvera.

