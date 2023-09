Vasco anuncia jogo-treino contra o São Cristóvão nesta segunda (11/09)

O Vasco fará um jogo-treino contra o São Cristóvão, em São Januário, nesta segunda-feira (11), mas fechada a imprensa e ao público. A atividade contra o atual vice-campeão da quinta divisão do Carioca visa manter o ritmo dos atletas para o retorno da Série A após paralisação devido a data Fifa.

Aliás, três jogadores do Cruz-Maltino foram convocados para as seleções de seus países. Puma Rodríguez para o Uruguai, Medel para o Chile e Marlon Gomes para a equipe pré-olímpica do Brasil. No entanto, este último retornou à equipe de forma antecipada, pois sofreu um trauma no nariz no período com a Seleção sub-23. Segundo comunicado do clube, o meio-campista será reavaliado pelo departamento médico do clube.

Após empate em 1 a 1 com o Bahia, a maioria do elenco recebeu folga de dois dias. Contudo, o meio-campista Payet e o atacante Rossi retornaram aos treinos, na última terça-feira (05). Como ambos chegaram ao Vasco na última janela depois de um grande período de inatividade. Assim, a dupla precisa passar por um processo de recondicionamento físico. O restante do grupo voltou às atividades dois dias depois para iniciar a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro.

Vasco encara o Fluminense em próximo compromisso

Aliás, o próximo compromisso do Vasco será o clássico com o Fluminense no próximo sábado (16), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada da Série A. A partida vai ocorrer no Nilton Santos. Afinal, o Maracanã está fechado para reforma do gramado e devido ao imbróglio envolvendo a liberação da torcida em São Januário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook