Corinthians x Ferroviária, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 14h30

Neste domingo (10/9) conheceremos o campeão do Brasileirão Feminino de 2023. Na Arena Neo Química, o Corinthians recebe a Ferroviária. As corintianas são as atuais tricampeãs e buscam mais um caneco. Mas a Ferroviária, que ostenta dois títulos (o último, em 2019, foi em cima do Timão), quer o tri. O jogo começa às 16h (de Brasília). Como na ida, em Araraquara, o placar foi 0 a 0, quem vencer, levanta a taça; pênaltis leva a decisão para os pênaltis. E para ver este duelo histórico, a “Voz do Esporte” preparou uma grande cobertura, que começa com um pré-jogo completo, a partir das 14h30 e que terá a narração e o comando do premiado Cesar Tavares. Não dá pra não perder.

Além da narração impecável de César Tavares, a grande final do Brasileirao feminino terá os comentários de Letícia D’Almeida e as reportagens de Rafael Esgrilis. Não deixe de acompanhar esta cobertura mais do que especial da “Voz do Esporte”.

