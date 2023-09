Treinador confirma: Messi viaja à Bolívia para jogo das Eliminatórias

Acabou o mistério na seleção da Argentina. Lionel Messi, que poderia ser poupado do jogo desta terça-feira (12/9), seguiu com a delegação para La Paz, na Bolívia. Dessa forma, ele deverá jogar a segunda partida da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. (na ida, 1 a 0 no Equador, gol de Messi). A confirmação foi do próprio treinador Lionel Scaloni durante a conferência deste domingo (10/9), antes da viagem da equipe para a capital boliviana.

“Messi vai viajar. Neste domingo ele treinou de forma diferente, mas tem condições de viajar”, disse Scaloni, que não confirmou se o astro jogará desde o início.

“Ainda faltam dois dias para o jogo e tomaremos a decisão segunda ou terça-feira. O elenco está bem, não há problema, estamos prontos para encarar a partida nas melhores condições. Quando chegarmos lá e começarmos a nos adaptar, veremos como está tudo”, concluiu.

O jogo será no estádio Hernando Siles , em La Paz, na terça, às 17h (de Brasília). Enquanto a Argentina lidera com 3 pontos ao lado de Brasil, Uruguai e Colômbia, a Bolívia é a lanterna, com zero ponto e saldo de -4. Afinal, os bolivianos perderam por 5 a 1 para a seleção canarinho na estreia da competição, na sexta-feira (8/9), no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

Messi e o terremoto de Marrocos

O terremoto que assolou o Marrocos e já causou mais de 2 mil mortes contou com a solidariedade de vários jogadores. E com Messi não foi diferente. Ele postou : “Minhas condolências a todas as famílias das vítimas do terremoto e toda força às pessoas que se viram afetadas por essa terrível catástrofe”, disse em sua conta no Instagram.

O terremoto, na sexta-feira (8/9), foi o mais forte da história do país.

