Renato Gaúcho prioriza fundamentos em treino do Grêmio

O elenco do Grêmio recebeu quatro dias de folga depois de seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O grupo voltou aos trabalhos há três dias e no treinamento da manhã domingo (10), o técnico Renato Gaúcho priorizou fundamentos como bola aérea, finalizações e trocas de passe. Assim, o campo foi dividido em três trechos, em cada um deles com atividades diferentes, uma espécie de circuito.

Em uma parte do treino, os atletas trocavam passes na parte de fora da área e depois finalizavam. Já em outro trecho, os jogadores participaram de uma dinâmica com quatro gols pequenos em um campo reduzido. O intuito era promover triangulações rápidas e concluir a jogada. Assim, a ideia era simular situações de jogo com cruzamentos tanto atacantes como zagueiros. No caso, para praticar as ações defensivas e ofensivas com a bola aérea.

Para concluir o treinamento, Renato Gaúcho promoveu um coletivo em campo encurtado. Os principais desfalques foram o centroavante Luis Suárez, que ainda está de folga, graças a acordo com diretoria e comissão técnica. Além disso, o zagueiro Pedro Geromel que passa por transição física. O jogador, de 38 anos, sofreu lesão muscular na coxa esquerda em duelo com o Cruzeiro, na sua estreia na temporada.

Aliás, o treino se destacou por bastante conversa entre a comissão técnica e o elenco do Imortal. Antes do aquecimento, o comandante chamou o grupo e comentou sobre a vaquinha que está organizando para ajudar as vítimas das enchentes no estado. Tragédia já provocou 43 mortes e ainda 46 pessoas estão desaparecidas, de acordo com balanço da Defesa Civil.

Grêmio visa perseguição ao Botafogo na Série A

O Grêmio retornou às atividades na última sexta-feira (08) para iniciar a preparação para o retorno da Série A. O Imortal encara o Bragantino na próxima quinta-feira (14), como visitante pela 23ª rodada do Brasileirão. Na terceira colocação, com 39 pontos, o objetivo do Tricolor Gaúcho é se aproximar do líder Botafogo.

