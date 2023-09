Barcelona quer segurar o jovem atacante de 16 anos

Destaque do Barcelona, o jovem Lamine Yamal, de apenas 16 anos, se tornou o menino dos olhos do presidente do clube, Joan Laporta. Para se prevenir de possíveis assédios de clubes rivais, o dirigente catalão já iniciou conversas para o jogador assinar o primeiro contrato como profissional.

O Barcelona e Jorge Mendes, agente do jogador, já acertaram as condições do contrato. Laporta e Mendes têm boa relação, o que pode facilitar a assinatura do contrato. No entanto, o acordo será fechado em fases, por Yamal ser menor de idade. Lamine Yamal só pode assinar por no máximo três temporadas.

A fórmula para fechar este acordo é faseada. Para começar, por ser ainda menor de idade, para cumprir a legislação em vigor, Lamine Yamal só pode assinar por no máximo três temporadas. Portanto, o atacante assinará um novo contrato de três anos, até 2026.

Em 2025, porém, quando Lamine Yamal completar 18 anos e atingir a maioridade, ele deverá assinar um contrato mais longo com o Barcelona. Laporta e Mendes já estão negociando este entendimento há algum tempo. Portanto, o contrato entre o clube e o jogador será estendido por mais cinco temporadas, com término em 2030.

No entanto, ainda não há data para a assinatura da renovação do atacante. A assinatrura ainda poderá ser esta semana. Porém, dependerá das agendas de Laporta, de Deco, diretor esportivo, e de Jorge Mendes, representante de Lamine Yamal.

Yamal, destaque da seleção espanhola

Na última sexta-feira Lamine Yamal foi o grande nome da goleada de 7 a 1 da Espanha em cima da Geórgia. O jovem atacante estreou com a camisa de sua seleção e ainda marcou seu primeiro gol. Ele se tornou o mais jovem da história a entrar em campo e o mais novo a balançar as redes, recordes que pertenciam ao companheiro Gavi.

