São Paulo antecipa venda de ingressos da final; torcida protesta

A venda de ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, São Paulo x Flamengo, dia 24, no Morumbi, foi marcada por muitos protestos e reclamações. O São Paulo decidiu antecipar a venda desta segunda-feira (11) para o último sábado, causando indignação no torcedor.

Afinal, a não divulgação do número de ingressos vendidos e as alterações no cronograma de vendas foram o rastilho para as inúmeras reclamações. A decisão do clube na antecipação também revoltou torcedores de fora de São Paulo, uma vez que o prazo para troca é o dia 21 de setembro, no Morumbi.

Diante da avalanche de protestos dos torcedores, a diretoria do São Paulo disse que vai rever esse plano de vendas. O clube informou, ainda, que vai se reunir com a Polícia Militar nesta segunda-feira para tratar do assunto.

A cota de ingressos para os integrantes do programa de sócio-torcedor, no entanto, se esgotou rapidamente, logo após o início das vendas. Apenas os sócios do plano mais caro, porém, tiveram acesso à compra. A venda dos ingressos populares começaria nesta segunda-feira. No entanto, a diretoria colocou à venda no sábado.

A diretoria do São Paulo, porém, divulgou a informação nas redes sociais do clube, sobre a antecipação, uma hora antes da abertura das vendas.

São Paulo aumenta valor dos ingressos

Para a decisão com o Flamengo, o clube aumentou o valor de todas as entradas em comparação aos preços praticados na semifinal do torneio, contra o Corinthians.

Os aumentos variaram de 100% (arquibancada sul, de R$ 150 para R$ 300) a 300% (camarote corporativo, de R$ 500 para R$ 2 mil). As entradas populares, de arquibancada norte, ficaram 166% mais caras – passaram de R$ 75 a R$ 200.

