Ferroviária volta a vencer Athletic-MG e está na final da Série D

A Ferroviária está na final da Série D do Brasileiro-2023. Na tarde deste domingo (10/9), no Independência, em Belo Horizonte, venceu o Athletic-MG em pleno Independência, em Belo Horizonte, por 2 a 1. Como também venceu na ida, por 1 a 0, confirmou a passagem para a decisão contra Ferroviário-CE ou Caxias-RS. No primeiro tempo, Vitor Barreto, num golaço, abriu o placar. Na etapa final, Felipinho, em outro golaço, ampliou. Alan Dias descontou no fim.

Como a Série D dá quatro vagas à Série C, os quatro semifinalistas carimbaram passaporte à terceirona em 2024. Dessa forma, entram nas vagas dos rebaixados Manaus-AM, América-RN, Altos-PI e Pouso Alegre-MG.

Ferroviária sai na frente

Athletic era o mandante, mas não jogou em seu estádio em São João del Rei (com capacidade inferior ao mínino para reta final da Série D). Assim, teve de atuar no Independência, em Belo Horizonte, com público pequeno. Precisando vencer por um gol para levar aos pênaltis, começou no ataque e teve a primeira chance. Porém, foi a Ferroviária que administrou o jogo e criou oportunidades. Aos 22, Paulinho Santos recebeu livre na marca do pênalti, mas isolou. Aos 28, Vítor Barreto, desmarcado, aproveitou cruzamento da esquerda e mandou bomba para fazer 1 a 0 para os paulistas. Nos 15 minutos restantes, o Athletic foi atabalhoadamente ao ataque, teve duas chances, mas infrutíferas.

Final elétrico

O time mineiro voltou um duas mudanças que teriam de dar mais força ofensiva. Porém, aos oito veio o segundo gol paulista. Um chutão da intermediária chegou até Pilar que ajeitou para Filipinho dominar e chutar de fora da área, um golaço. E o Atheltic não estava mesmo num dia se sorte. Pouco depois, Patrick na pequena áreas, após chuveirinho ficou live. Mas conseguiu chutar para fora. Aos 24, Douglas Pelé foi derrubado na área. Pênalti que demorou sete minutos para ser … desmarcado. Mas, aos 38, enfim saiu o gol mineiro, com Alan Dias, que recebeu de Carlos Eduardo e, na saída do goleiro Saulo colocou 2 a 1 no placar.

Nos minutos finais, só deu Athetic, que criou três chances claras, mas todas pararam nas defesas excepcionais de Saulo. Fim de jogo e Ferroviária na decisão.

ATHLETIC- MG 1X2 FERROVIÁRIA-SP

Semifinal da Série D do Brasileiro-2023 (jogo de volta)

Data: 10/9/2023

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

ATHLETIC-MG: Glauco; Ynaiã, Jemmes, Edson (Carlos Eduardo, 36’/2ºT) e Vinícius (Alan Dias, Intervalo); Rafinha, Patrick Santos, Gui Mendes (João Padro, 36’/2ºT) e Falcão (Cleitinho, 17’/2ºT); Adilson Bahia (Patrick, Intervalo) e Douglas Pelé. Técnico: Cícero Junior

FERROVIÁRIA-SP: Saulo; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina (Alysson, 18’/2ºT) e Pablo Gabriel; Vitor Ricardo (Chico Bala, 35’/2ºT), Paulinho Santos, Thomaz (Antonio, 35’2ºT) e Felipinho (Judá, 18’/2ºT); Vitor Barreto (Xavier, 42’/2ºT) e Pilar. Técnico: Alexandre Lopes

Gols: Vitor Barreto, 28’/1ºT (0-1); Felipinho, 8’/2ºT (0-2); Alan Dias, 38’/2ºT (1-2)

Árbitro: Alisson Furtado (TO)

Auxiliares: Fabio Pereira e Cipriano Silva (TO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Edson, Cícero Junior, Gui Mendes (ATH); Lucas, Vitor Barreto, Patrick Santos, Thomaz, Judá (FER)

