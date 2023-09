Seleção Pré-Olímpica fará jogo com portões fechados no Marrocos

A Federação Marroquina de Futebol informou neste domingo (10) que o amistoso da Seleção Brasileira Pré-Olímpica será disputado com os portões fechados. A partida será nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), na cidade de Fez. Os jogadores da Seleção Brasileira usarão uma faixa preta no braço, em homenagens às vítimas do terremoto de sexta-feira que deixou mais de 2 mil mortos. O abalo sísmico, porém, ficou mais concentrado na cidade de Marrakech, a 700 km de Fez. O Rei Mohammed VI determinou luto oficial de três dias.

Antes do início da partida, os atletas entrarão em campo segurando uma faixa em apoio aos marroquinos. A delegação brasileira estava no país durante o terremoto. Isso porque, o amistoso será o segundo entre os dois times. Na última quinta-feira (7), a Seleção foi derrotada pelo Marrocos, por 1 a 0, também em Fez.

O time comandado por Ramon Menezes se prepara para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, em janeiro. Apenas duas seleções da América do Sul se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem. O Brasil, vale lembrar, é o atual campeão olímpico.

A Seleção treinou neste domingo para o amistoso. O comandante vai mexer na equipe para testar todos os convocados. A escalação, como de costume, será divulgada pouco antes da partida. Fato é que o lateral-direito Arthur e o volante Marlon Gomes estão fora do jogo. Eles se lesionaram no primeiro amistoso.

