Em recuperação, Matheus Pereira corre na Toca II

Recém-contratado pelo Cruzeiro, porém, fora de combate logo no início da trajetória celeste, o meia-atacante Matheus Pereira corre, literalmente, contra o tempo para voltar o mais rápido possível. Neste fim de semana, a fera da Raposa postou vídeos em uma esteira antigravitacional na Toca da Raposa II e deixou a China Azul bem animada.

A ferramenta faz parte do procedimento de recuperação do atleta. Afinal, no início de agosto, no empate sem gols com o Botafogo, no Mineirão, pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro. Pereira teve lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo.

Oficialmente, o Cruzeiro não divulga o tempo determinado para um jogador lesionado voltar aos gramados. Porém, estima-se que Pereira ficará dois meses no departamento médico, ou seja, retornaria, à disposição do técnico Zé Ricardo, somente a partir de outubro.

Pereira chegou ao Cruzeiro no início do segundo semestre deste ano. Ele pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e está emprestado à Raposa por um ano. Para tê-lo em seu elenco na sequência desta temporada, o clube mineiro superou as concorrências de Corinthians e Botafogo no último mercado de transferências internacionais.

Sem o meia-atacante, o Cruzeiro, sob a batuta do técnico Zé Ricardo, retorna a campo na próxima quinta-feira, 14/9, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa, atualmente, o 12º lugar, com 26 pontos. Briga, portanto, contra o temido Z4.

