Casa do Atlético, Arena MRV tem gramado recuperado após shows

Um time de funcionários da Arena MRV foi a campo neste domingo (10) para iniciar a recuperação do gramado do estádio, recentemente inaugurado. Isso porque a estrutura da nova casa do Atlético recebeu shows nos últimos dias e danificou o piso.

O tratamento no gramado da Arena, após a sequência de shows, visa ao jogo do Atlético contra o Botafogo, sábado (16), às 21h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A administração da Arena divulgou nota nas redes sócias para informar a recuperação.

“Na manhã de hoje, deu-se início ao tratamento de recuperação do gramado. O show não pode parar, e estamos nos preparando para o evento que a massa mais ama: os jogos do Galo”, informaram os administradores.

Na última quarta-feira (6), o estádio recebeu três shows: Ivete Sangalo, Jorge e Mateus e Clayton e Romário. Já no último sábado (9), a Arena MRV recebeu as bandas Jota Quest e Maroon 5.

Para proteger o gramado, contudo, o Atlético montou uma estrutura para receber os shows. Somados os dois eventos, mais de 40 mil pessoas estiveram na Arena MRV.

A expectativa do Atlético é ter um gramado melhor no jogo contra o Botafogo em relação à estreia na Arena MRV. No jogo contra o Santos, houve reclamações da equipe paulista por algumas falhas no campo.

Há duas semanas, entretanto, na inauguração do novo estádio, o Atlético não tomou conhecimento e derrotou o santos por 2 a 0, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, porém, Paulinho marcou duas vezes e foi o herói da festa do Galo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.