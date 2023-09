Amistoso da Seleção Pré-Olímpica é cancelado no Marrocos

A Federação Marroquina de Futebol informou neste domingo (10) que o amistoso da Seleção Brasileira Pré-Olímpica contra o Marrocos foi cancelado. A partida seria na tarde desta segunda-feira, sem público, em Fez, às 16h (horário de Brasília), cidade que não foi afetada pelo terremoto que afetou o país na noite da última sexta-feira (8).

A medida foi tomada em razão da comoção nacional pela tragédia ocorrida no Marrocos. Até agora, pelo menos 2.100 pessoas morreram em consequência do terremoto, além de 2421 feridos, segundo as autoridades locais. Esse foi o terremoto mais forte registrado no país africano em pelo menos 120 anos.

A delegação brasileira estava no país durante o terremoto. O amistoso seria o segundo entre os dois times. Na quinta-feira (7), a Seleção foi derrotada pelo Marrocos, por 1 a 0, também em Fez. O time comandado por Ramon Menezes se prepara para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, em janeiro.

Apenas duas seleções da América do Sul se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O Brasil, vale lembrar, é o atual bicampeão olímpico.

