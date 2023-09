Corinthians pentacampeão brasileiro feminino. E com recorde de público!

Corinthians é penta do Brasileirão feminino. O triunfo das Brabas veio em grande estilo, neste domingo (10/9), numa Neo Química Arena quebrando recorde de público sul-americana para a categoria (42.326) e com a Fiel apoiando do início ao fim. Mas não foi nada fácil. Nesta partida de volta da final contra a aguerrida Ferroviária (na ida 1 a 1), o time de Araraquara saiu na frente com um gol de Myllena Carioca logo no início. Jhennifer empatou ainda no primeiro tempo e a veterana Tamires virou na etapa final, definindo o placar em 2 a 1.

Assim, o Corinthians celebra seu quinto caneco nacional (tetra seguido): 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023. A Ferroviária, campeão em 2014 e 2019 (em cima do Corinthians, após dois empates e vitória nos pênaltis) encerra como vice-campeã, mas mostrando a sua força. O jogo também foi o início da despedida do treinador Arthur Elias. O supercampeão vai comandar a Seleção Brasileira e seu último torneio com as Brabas (a Libertadores) não será na casa do Timão.

Brabas se complicam no primeiro tempo

O Corinthians começou mal. Não conseguindo fazer boas trocas de passes, sendo envolvido pela marcação da Ferroviária e ainda saiu atrás do placar, quando Barrinha recebeu pela esquerda e cruzou para Mylena Carioca roçar de cabeça e fazer 1 a 0.

Porém, com seu time precisando de força ofensiva, o treinador Arthur Elias colocou, ainda aos 34 do primeiro tempo, Gabi Portilho no lugar de Jaqueline. O time ganhou mais força e empatou numa cabeçada de Jhennifer, aos 41. E só não virou por causa das defesas de Luciana, a melhor em campo.

Virada do Corinthians e mais um caneco!

Veio o segundo tempo e o jogo ficou bem truncado. Mas aos 13 veio a virada corintiana. Barrinha perdeu a bola para Millene que avançou e cruzou para a entrada de Tamires, num toquinho ela deslocou Luciana. O Corinthians passou a se comportar como todos conhecemos, envolvendo no toque de bola e dominando as ações, ciente de sua superioridade técnica. A Ferroviária assustou no fim com uma cabeçada de Sochor na trave. Mas a bola não entrou. Enfim, festa completa para o Corinthians.

CORINTHIANS 2X1 FERROVIÁRIA

Final do Campeonato Brasileiro Feminino

Data: 10/9/2023

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 42.326

CORINTHIANS: Lelê; Paulinha (Katiuscia, 13’/2ºT), Mariza, Tarciane e Yasmin; Duda Sampaio, Jaque Ribeiro (Gabi Portilho, 34’/1ºT), Gabi Zanotti (Ju, 39’/2ºT) e Tamires (Fernanda, 39’/2ºT); Jheniffer e Millene (Vic Albuquerque, 13’/2ºT) Técnico: Arthur Elias

FERROVIÁRIA: Luciana; Mônica (Daiane, 36’/2ºT), Day Silva, Luana Sartório e Géssica (Ingryd, 36’/2ºT); Barrinha, Raquel Domingues, Mylena Carioca (Aline Gomes, 10’/2ºT) e Suzane Pires (Sochor, 19’/2ºT); Eudimilla e Laryh (Lelê, 36’/2ºT). Técnica: Jéssica de Lima

Gols: Mylena Carioca, 9’/2ºT (0-1); Jheniffer, 41’/2ºT (1-1); Tamires, 13’/2ºT (2-1)

Árbitra: Edina Alves Batista

Auxiliares: Neuza Ines Back e Fabrini Belivaqua Costa (SP) – Fifa (ambas Fifa-SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Millene, Mariza (COR), Eudimilla, Raquel Domingues, Luana (FER)

cartão vermelho: Jessica de Lima (FER, 50’/2ºT)

