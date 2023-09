Volta de Diniz ao Fluminense é espiritual, diz presidente do clube

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fez uma revelação e tanto sobre o técnico Fernando Diniz, há um ano e meio no comando do time. No entanto, em vez de o clube procurar o treinador à época do retorno às Laranjeiras, foi o próprio Fernando Diniz que se prontificou a falar com o clube.

A revelação foi feita pelo dirigente durante entrevista ao canal ESPN. Segundo Mário Bittencourt, Abel Braga tinha deixado o clube e Fernando Diniz o procurou, em abril do ano passado, para ocupar a vaga do treinador campeão brasileiro de 2012. Para o dirigente, entretanto, o que ocorreu foi uma espécie de transmissão de pensamento.

“Foi uma coisa muito bonita porque quando o Abel Braga saiu eu falei com o Paulo Angioni e o Fred que iria trazer o Fernando Diniz. E foi muito engraçado, porque ele me mandou uma mensagem dizendo: ‘Nunca fiz isso na minha vida, nunca mandei mensagem para ninguém nesse sentido. Mas queria te dizer que algo do além, espiritual, estava dizendo que era hora de te mandar uma mensagem. Acho que me preparei durante todo esse tempo para voltar ao Fluminense e fazer um grande trabalho. Não queria estar te escrevendo isso, mas é do fundo do meu coração’. Realmente foi algo engraçado”.

Mário Bittencourt tem afirmado que a primeira passagem de Diniz como técnico do Fluminense, em 2019, foi boa. No entanto, os resultados não apareceram. O dirigente e treinador, trabalhando em outros clubes, sempre conversavam sobre futebol.

O aprendizado de Diniz

Entretanto, nos bate-papos sobre futebol, Diniz dizia ao presidente do Fluminense que aproveitava o trabalho em outros clubes para entender e aprimorar as deficiências que o sistema de jogo tinha.

