Holanda vira e vence a Irlanda pelas Eliminatórias da Euro

Em partida válida pela sexta rodada desta edição das Eliminatórias da Eurocopa, a Holanda venceu a Irlanda, neste domingo (10). Fora de casa, os neerlandeses aplicaram um 2 a 1, de virada. Afinal, Idah abriu o placar de pênalti, logo aos quatro minutos de bola rolando. No entanto, a Laranja Mecânica empatou com Gakpo, também de pênalti, e Weghorst, mas já na segunda etapa.

Com o resultado, a Holanda venceu pela terceira vez seguida e agora soma nove pontos, mas em quatro jogos. A liderança é da França, que tem 15 pontos em cinco confrontos. Na próxima rodada, aliás, os dois vão se enfrentar, no dia 13 de outubro, com mando dos holandeses. Assim, como a Holanda tem também um jogo a menos, ainda pode terminar em primeiro no grupo B (os dois primeiros avançam).

Já a Irlanda tem só três pontos e viu sua vaga na Euro ficar ainda mais distante, em quarto lugar. A terceira posição é da Grécia, com nove pontos em cinco jogos. Simultaneamente, os gregos aplicaram 5 a 0 no lanterna Gibraltar, que ainda não pontuou após cinco partidas.

Também no dia 13 de outubro, a Irlanda receberá a Grécia. Assim, Gibraltar estará de folga na rodada. As dez rodadas têm previsão para serem encerradas ainda em 2023. Vale lembrar que a Eurocopa de 2024 será disputada na Alemanha, que por ser país sede, já está classificado.

