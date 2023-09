Diretoria do Corinthians se reunirá para detalhar venda de Pedro

A diretoria do Corinthians e os conselheiros do clube vão se reunir nesta segunda-feira (11) para debater, entre outros temas, a venda do atacante Pedro ao Zenit (RUS). O objetivo da reunião, segundo o site “Meu Timão”, é dar esclarecimentos à torcida, que tem algumas dúvidas sobre o tema. Outro assunto em pauta é o novo sistema de vendas, que ainda não funciona como o desejável mesmo após quatro meses.

Pedro tem 17 anos e ficará no Timão praticamente só até o final desta temporada do profissional, afinal, ele completa 18 anos no dia 05 de fevereiro de 2024. O jovem foi, então, vendido para o time russo por 9 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões), em junho.

“A gente está finalizando a venda, é isso mesmo, 9 milhões de euros por 50% dos direitos. Não acho uma venda pequena, pode ser que ele valha mais lá na frente, e torcemos para isso, é patrimônio do clube. Infelizmente, o Brasil não vende no valor final, na segunda venda na Europa os valores são mais altos. Isso é mercado, não Corinthians. Então 9 milhões de euros por 50% do jogador é uma excelente venda. Podíamos esperar mais? Não podíamos”, comentou o presidente Duílio Monteiro Alves, em entrevista à Band, na época da venda.

Timão segura 30% de Pedro

Dono de 80% dos direitos econômicos de Pedro, o Corinthians vai repassar 50% ao clube russo e manter 30% de olho numa transferência futura. Ele ingressou no Corinthians ainda na infância, para jogar no futsal do clube. Em 2022, ele assinou o primeiro contrato como profissional, válido até 2025.

Pedro tem 12 jogo, mas anda não marcou gols pelo time profissional do Corinthians. Aliás, a última vez que ele esteve em campo foi no dia 11 de julho, quando o Timão venceu o Universitario (PER) por 1 a 0, pela fase de grupos da Sul-Americana.

