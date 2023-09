Vasco conclui compra em definitivo de Vegetti junto ao Belgrano (ARG)

O Vasco concluiu a compra do atacante Vegetti junto ao Belgrano, da Argentina. O primeiro contrato do jogador de 34 anos foi por empréstimo, mas apenas para garantir a tempo a sua inscrição. Afinal, o camisa 99 chegou ao Rio de Janeiro no último dia antes de se encerrar a janela de transferências. Assim, o Cruz-Maltino poderia agilizar a parte burocrática e, depois, acertar a aquisição do artilheiro.

O centroavante veio ao Gigante da Colina ainda no início de agosto. Na ocasião, aliás, o próprio clube de Córdoba já havia divulgado sua venda por US$ 1,1 milhão (R$ 5,4 milhões, na cotação da época). No entanto, a obtenção em definitivo ocorreu apenas em setembro, quando o atleta bateu uma marca contratual – não foi confirmada qual – previamente estipulada.

Por sinal, Vegetti surpreendeu positivamente a torcida e comissão técnica de Ramón Díaz. Vindo como último reforço antes de fechar a janela de transferências, o argentino balançou a rede logo em sua estreia, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em São Januário. Na sequência, marcou mais duas vezes, contra Bragantino e Bahia, ambas de pênalti. São três gols em cinco partidas pela equipe carioca.

VASCO ‘NÃO PODE ESPERAR’

O camisa 99 da Colina concedeu entrevista à VascoTV e reconheceu o peso da camisa que veste. Vegetti afirmou estar cada vez mais impressionado com a torcida e o seu apoio incondicional frente ao momento turbulento do clube, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele também abordou seu aproveitamento para traduzir em números no placar as chances criadas.

“Sempre importante quando alguém chega tentar entregar o mais rápido possível. Sabemos que o tempo corre, o Vasco não pode perder tempo. A verdade é que tenho recebido um carinho muito grande e isso faz com que minhas responsabilidades e obrigações sejam cada vez maiores e que eu dê o máximo para que possa alcançar os objetivos ao final do torneio”, disse.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.