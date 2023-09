No Beira-Rio, Internacional treina com novidade no ataque

O Internacional fechou, neste domingo (10), a semana livre de treinamentos. E, para encerrar esta etapa de atividades, o Colorado saiu do CT Parque Gigante para treinar no Beira-Rio. O local recebe a partida dos gaúchos contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Deste modo, às margens do Guaíba, o técnico Eduardo Coudet comandou um treino tático, fechado à imprensa. Sabe-se, no entanto, de acordo com a imprensa riograndense, que Lucca treinou entre os titulares na equipe de “Chacho”.

Para o encontro com o São Paulo, Coudet terá uma série de problemas. A saber: o centroavante Luiz Adriano recebeu o cartão vermelho no empate com o Goiás e está fora. O zagueiro Vitão e o atacante Pedro Henrique seguem no departamento médico. Já o volante Johnny, em fase final de recuperação de uma lesão, é dúvida.

E tem mais: o goleiro Rochet (Uruguai), o volante Aránguiz (Chile), o meia Mauricio (Brasil Pré-Olímpico) e o centroavante Valencia (Equador) servem seleções nacionais nesta Data-Fifa e, portanto, não terão um período mínimo de recuperação para entrar em campo.

Assim, um time que vai a campo deve ter a seguinte escalação: Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Carlos de Pena e Wanderson; Alan Patrick e Lucca.

Inter precisa reagir

O Internacional está na semifinal da Libertadores, torneio pelo qual terá de eliminar o Fluminense para chegar à final. No entanto, no Brasileirão, a história é bem diferente. Afinal, o Colorado não triunfa há 12 jogos e ainda não soube o que é vencer desde o retorno de Coudet, em julho.

O Internacional é o 14º colocado no Brasileirão, com 26 pontos, cinco de vantagem sobre o Santos, última equipe que integra a zona de rebaixamento da competição nacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.