Ferroviário na final da Série D. Ciel decide jogo com 4 gols anulados

O veterano Ciel marcou e o Ferroviário está na final da Série D do Brasileiro. Na noite deste domingo (10/9), em jogo equilibrado no Presidente Vargas, em Fortaleza, que teve quatro gols anulados e final dramático (24 minutos de acréscimos), o time cearense venceu o Caxias-RS por 1 a 0. E com o artilheiro de 41 anos fazendo seu 11º gol no torneio aos 57 minutos do segundo tempo. Como o jogo de ida foi empate (1 a 1), a vaga é do Ferrão. As finais serão na quinta-feira (14) e no domingo (17) entre o Ferroviário e a Ferroviária-SP (que eliminou o Athletic-MG).

Como a Série D dá acesso a quatro times, o quarteto semifinalista (Ferroviário, Caxias, Ferroviária-SP e Athletic-MG) avança para a Série C. Os quatro que caem para a D em 2024 são Manaus-AM, América-RN, Altos-PI e Pouso Alegre-MG.

Primeiro tempo pega fogo na reta final

O primeiro tempo foi de estudos nos primeiros 30 minutos, com o Ferroviária sem repetir o bom toque de bola apresentado na ida e o Caxias bem postado na defesa, mas com dificuldade de encaixar no ataque. Porém, na reta final, o jogo pegou fogo graças a dois lances de Ciel, o astro do Ferroviário. No primeiro, um chute da ponta esquerda que obrigou o goleiro Volpi a grande defesa. Na outra, um chute do meio de campo que quase pegou o goleiro adiantado. Gabryel também teve ótima chance, passou raspando. Mas o grande lance foi do Caxias, um chute de fora da área de Emerson que foi na trave.

VAR cancela gols

O segundo tempo, apesar de truncado, com muitas faltas e cartões, teve lances de muita emoção e belas defesas dos goleiros e três gols anulados. Um para o Ferroviário, de Ciel, pegando uma sobre em chute de Gabryel. O VAR deu mão de Ciel ao dominar a bola. Já para o Caxias, o tento de Feijão foi anulado por impedimento no início da jogada. E Eron – claramente impedido, cabeceou para a rede. Se um time lamentou não marcar foi o Caxias, num chute de Jonathan de fora da área na trave de Igor.

Ciel decide

Com tanta parada de tempo, o jogo teve, incialmente, 14 minutos de acréscimos. E, aos 57, Ciel escorou para a rede um cruzamento da direita. Ferroviário 1 a 0. Na final, e invicto. Mas não sem cofusão, que empurrou o jogo até os 68 minutos, com o Ferroviário fazendo mais um gol (Abner) que foi anulado.

FERROVIÁRIO-CE 1X0 CAXIAS-RS

Série D do Brasileiro-2023 – Semifinal (Jogo de Volta)

Data: 10/9/2023

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

FERROVIÁRIO: Douglas Dias (Igor, 23’/1ºT); Wesley, Alisson, Eder Lima e Matheus Silva (Brayan, aos 36’/2ºT) ; Lincoln, Tarcísio (Abner, 36’/2ºT), Cesar Sampaio e Gabriel Martins; Kadu Barone (Thiaguinho, 36’/2ºT) e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

CAXIAS: Fabian Volpi; Marcelo, Fernando, Ricardo Lima e Jonathan (Marcão, 56’/2ºT); Galvan (Soares, 30’/2ºT), Pedro Cuiabá Emerson e David Lustosa (Marcelinho, 30’/2ºT); Eron e Vitor Feijão. Técnico: Gerson Gusmão

Gol : Ciel, 57’/2ºT (1-0)

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

Auxiliares: Fernanda Kruger e Adilson Rodrigo dos Santos (MT)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Tarcísio, Lincoln, Tarcísio (FER); Fernando, Jonathan, Emerson (CAX)

Cartões vermelhos: Gerson Gusmão (CAX, 58’/2ºT), Pedro (CAX, 58’/2ºT)

