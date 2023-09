Série B: CRB espanca o líder Vitória. Sport e Guarani agradecem

A bola rolou, neste domingo (10), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em Maceió, no Estádio Rei Pelé, o CRB espancou o líder Vitória: 6 a 0, fora o baile. Antes, no Centro-Oeste, o Atlético-GO também deu uma surra no Juventude. Contudo, foi mais econômico: 3 a 0.

Apesar da brusca queda, pode-se afirmar que o Vitória ainda está em uma boa situação na tabela: afinal, ainda lidera a Segundona, com 49 pontos, dois à frente de Sport e Guarani. Só perdeu uma boa oportunidade de disparar na tabela. Mas tudo bem… Era fora de casa, dirão, assim, os arautos do otimismo.

No dia 17/9, no Barradão, o Vitória recebe o Avaí para fazer as pazes com o seu torcedor. Já o CRB visita o Juventude, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, no 16/9.

Os alagoanos definiram o trinfo na primeira etapa. Lucas Lima, aos 24 minutos, fez o rapaz que cuida do placar tirar o zero do score. No fim do primeiro tempo apareceu, de fraque e borboleta, Anselmo Ramon, com assistências para Alemão e Léo Pereira marcarem.

No segundo tempo, o CRB não se contentou em administrar. Seguiu avançando e chegou ao quarto gol, com Bruno Costa. Quer mais? João Paulo recebeu de Auremir e ampliou. Com o Vitória nas cordas, Bruno Costa fechou, enfim, a conta. Ele, desta vez, teve de agradecer assistência de Matheus Ribeiro.

Cheio de moral, o CRB é o nono colocado da Segundona, com 42 pontos.

Antes do massacre

Quem também mandou bem neste fim de semana foi o Atlético-GO. Contou com gols de Gustavo, Luiz Fernando e Baralhas para ficar em oitavo lugar, com 44 pontos. Já o Verdão aparece em sétimo, com a mesma pontuação, porém, com vantagem nos critérios de desempate.

