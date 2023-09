Roberto Pereyra acerta volta para Udinese e frustra Bota, Palmeiras e Santos

Botafogo, Palmeiras e Santos tiveram seus planos frustrados na tentativa de contratar o meia Roberto Pereyra. Afinal, o argentino acertou seu retorno para a Udinese, clube que defendeu por três temporas até junho. Os três clubes fizeram propostas pelo jogador recentemente.

A tendência é que os trio encerre o ciclo de contratações para o Brasileirão. Afinal, a partir da próxima sexta-feira não será mais possível trocar jogadores da lista de inscrição. O Glorioso, líder da competição, encarava a possibilidade de ter Pereyra, de 32 anos, como uma oportunidade de mercado. Já o Peixe está na zona de rebaixamento e acaba de se reforçar com os atacantes estrangeiros Silvera e Morelos.

Fora da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Botafogo concentra todo o foco no Campeonato Brasileiro. Aliás, reforçou o elenco na janela de transferências do meio do ano, com a vinda de cinco novas peças. O zagueiro Bastos, o lateral-direito Mateo Ponte, o meia Diego Hernandez e os atacantes Valentín Adamo e Diego Costa, que já marcou duas vezes e, destes, vem ganhando mais oportunidades.

O Palmeiras, por sua vez, não fez nenhuma contratação nesta janela de transferências e ainda está de olho no mercado, afinal, há tempo para inscrever novos jogadores para a semifinal da Libertadores.

BOTAFOGO QUER COMPRAR GABRIEL PIRES

A diretoria alvinegra prepara uma oferta para ter o meia Gabriel Pires em definitivo. De acordo com o jornal português “A Bola”, o Botafogo irá formalizar em breve uma proposta ao Benfica. O volante está emprestado desde agosto de 2022 e o acordo atual vai até dezembro deste ano. Ele tem 29 anos e vínculo com os portugueses até junho de 2025. O camisa 14, inclusive, soma 37 partidas, quatro gols e cinco assistências pelo líder da Série A. Recentemente, Pires se recuperou de lesão após três meses sem jogar.

