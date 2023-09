Tamires agradece a Arthur Elias e Grazi após penta do Corinthians

Após fazer o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária, que valeu o título do Brasileirão ao Corinthians, a capitã Tamires reforçou o carinho que sente pelo treinador Arthur Elias e pela amiga Grazi. Vale lembrar que, na hora do tento, ela já tinha homenageado os dois.

“Mais uma vez vivendo um dos dias mais incríveis da minha vida, da carreira. A gratidão que tenho por todos eles é enorme, o que quis foi mostrar um pouco da gratidão por eles na pessoa do Arthur e da Grazi, foram pessoas que participaram de muitos anos da minha carreira no futebol. Amo e admiro eles não só como profissionais, como pessoas. É muito amor que tenho por todos ele”, comentou a lateral-direita Tamires.

Tanto Arthur Elias quanto Grazi estão há muitos anos no Corinthians, onde são ídolos. O primeiro, vale lembrar, se despediu da Neo Química Arena pelo Timão. Agora, ele disputará a Libertadores, mas na Colômbia, entre 5 e 21 de outubro. Depois, ele se apresentará em definitivo à Seleção Brasileira.

Ele comanda o Timão desde 2016, com 14 títulos. Já Grazi também deve deixar o clube, afinal, está com 42 anos e tem contrato válido até dezembro deste ano. Ela também chegou ao Corinthians em 2016, conquistando as mesmas taças de Arthur Elias.

Como foi a vitória do Corinthians

Como as duas equipes empataram sem gols no jogo de ida, quem vencesse na capital paulista, sairia campeão, é claro. Mylena Carioca abriu o placar logo aos 9, mas Jheniffer empatou para o Corinthians aos 41 da primeira etapa. O tento de Tamires, por sua vez, foi aos 13 da etapa complementar.

Assim, o Corinthians celebra seu quinto caneco nacional (tetra seguido): 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023. A Ferroviária, campeão em 2014 e 2019 (em cima do Corinthians, após dois empates e vitória nos pênaltis) encerra como vice-campeã, mas mostrando a sua força.

