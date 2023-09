Vasco vai fazer dois treinos no Nilton Santos antes do clássico com Fluminense

O Vasco vai realizar ao longo da semana dois treinamentos no Nilton Santos, palco do clássico com o Fluminense, no sábado (16), pelo Campeonato Brasileiro. O objetivo, aliás, é permitir que o elenco cruz-maltino possa se adaptar ao campo sintético, cujas características são bem diferentes do natural. A bola, por exemplo, corre com maior velocidade e, portanto, exige alta atenção dos jogadores.

Para essa partida, o técnico Ramón Díaz tem dois problemas confirmados. Medel levou o terceiro amarelo no empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, e não fica à disposição. Aliás, o chileno está defendendo seu país nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e foi titular na derrota por 1 a 0 para o Uruguai, na estreia de La Roja. Outro que fica fora é Jair: o volante foi expulso em Salvador, já nos acréscimos.

A boa notícia, por outro lado, ocorre em função da volta de Zé Gabriel. Ele desfalcou o Gigante da Colina diante do Tricolor de Aço, na última rodada, também por acúmulo de cartões. Além disso, a tendência é que Maicon siga recebendo oportunidade na zaga ao lado de Léo. Por sinal, o camisa 4 demonstrou bom desempenho nas partidas recentes e ganhou pontos com a comissão de Ramón Díaz.

VASCO FAZ JOGO-TREINO

Paralelamente às atividades no Nilton Santos, o Cruz-Maltino vai fazer um jogo-treino com o São Cristóvão, nesta segunda-feira (11). A bola rola em São Januário, sem a presença da imprensa, tampouco de público. O amistoso busca manter o ritmo dos atletas de olho no clássico com o Fluminense. Afinal, o time já está há uma semana sem entrar em campo oficialmente, por conta da paralisação do calendário em razão da Data-Fifa.

