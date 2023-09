Guimarães: ‘Me sinto preparado para ser mais ativo para a Seleção’

Elogiado pelo técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, o volante Bruno Guimarães tem uma meta clara em mente: ser, principalmente, protagonista do time que vai buscar o hexacampeonato, em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. Em entrevista coletiva, neste domingo (10), em Lima (PER), o jogador do Newcastle (ING) detalhou qual será o seu grande desafio neste ciclo que se iniciou, oficialmente, na última sexta-feira (8), com a goleada sobre a Bolívia por 5 a 1, em Belém (PA).

“Tenho muitas convocações. Mas acabei não tendo muitos minutos. Quero ser mais ativo. Apesar de pouco tempo, tenho bons números na Seleção e posso, sim, ser importante para o time. O setor de meio de campo é muito importante e quanto menos erro, você se sente mais importante. Me sinto preparado”, garantiu o volante da Seleção Brasileira que participou, com Tite, do último Mundial, no Qatar, no ano passado.

O volante, campeão olímpico, em 2021, em Tóquio, soma 13 jogos pela Seleção Brasileira, somente quatro como titular. Além disso, registra cinco assistências.

FATOR DINIZ NA SELEÇÃO

E Guimarães tem uma vantagem para consolidar-se na Seleção Brasileira e largar bem nestas Eliminatórias Sul-Americanas para o próximo Mundial. Afinal, o volante trabalhou com Diniz, no início da carreira, no Audax, e, em seguida, no Athletico-PR. Sendo assim, ele pode, também, ajudar quem está se familiarizando com o tão comentado “Dinizismo”.

“Só trabalha com jogador de nível prateleira A. No clube, ele consegue impor seu estilo, imagina na Seleção, com mais qualidade. O tempo será fundamental para conhecerem o jeito de sair, construir o jogo e colocar maior número pelos lados. Temos que ser bons com e sem a bola. Quem conhece o Diniz sabe que ele gosta muito de conversar e mostrar o que pensa”, lembrou.

Com Guimarães no grupo, o Brasil enfrenta o Peru, nesta terça-feira (12), em Lima, às 23h (de Brasília), pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O time verde e amarelo lidera a competição no saldo de gols após bater a Bolívia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.