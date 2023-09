Portugal x Luxemburgo: saiba onde assistir

Em partida válida pela sexta rodada das Eliminatórias da Eurocopa, Portugal recebe Luxemburgo, nesta segunda-feira (11). A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Algarve. O confronto terá transmissão do SporTV e da Uefa TV, além da cobertura completa do Jogada10.

Para esta partida, os lusos não poderão contar com Cristiano Ronaldo, suspenso. Dessa forma, sem o craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, o treinador Roberto Martínez deve escalar Portugal com Bruno Fernandes (Manchester United); Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Ramos (Benfica) e Rafael Leão (Milan) no quarteto ofensivo.

Portugal tem 100% de aproveitamento, com 15 pontos em cinco jogos. Assim, uma nova vitória pelo Grupo J encaminha a vaga portuguesa na Eurocopa de 2024, que será na Alemanha. Aliás, os dois primeiros de cada grupo se classificam direto.

Já Luxemburgo, sem desfalques, aparece em terceiro lugar, com dez pontos. Entre o país e Portugal, aparece Eslováquia, também com dez pontos. Os eslovacos recebem o Liechtenstein, que sequer pontuou. A rodada terá ainda Islândia e Bósnia, com três e seis pontos, respectivamente.

